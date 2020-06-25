Девочка полила цветы и проследила за будущим урожаем

Пелагея показала подписчикам свою дочь Таисию. Певица опубликовала милое видео, где девочка помогает маме ухаживать за растениями и играет в куклы.

"Некогда отдыхать",

– подписала ролик с трехлетней помощницей артистка. Тася, как называет дочь сама Пелагея, поливала цветы, рассказывала о будущем урожае огурцов в теплице и устроила чаепитие с мамой.

Милое видео оценили подписчики певицы. В комментариях указали на сходство Пелагеи с дочерью и засыпали девочку комплиментами: "Какая хорошенькая и умная", "Материнское счастье", "Такая лапочка".

Пелагея родила Таисию в браке с хоккеистом Иваном Телегиным. После слухов о том, что у спортсмена появилась новая возлюбленная, певица рассказала о расставании. Супруги подали на развод, но из-за происшествия в суде его пришлось отложить.

Пелагея и Телегин надеются сохранить дружеские отношения ради дочери. По их словам, имущество звезды делить не планируют.