Звезда "Дома-2" вызвалась помочь телеведущей избавиться от несовершенств

Виктория Боня выложила в "Инстаграм" новое видео, в котором прокомментировала новый скандал вокруг Ксении Собчак, ее внешность и сломанный нос. Впрочем, экс-участница телестройки особое внимание уделила морщинам журналистки.

"Мы не будем говорить сегодня про карму",

– начала свое обращение знаменитость.

Боня заявила, что компания Audi только выиграет от разрыва контракта с Собчак из-за ее постов об афроамериканцах. Этот факт лишь пропиарит автомобильный гигант. При этом звезда "Дома-2" подчеркнула, что простила телеведущую и зла на нее не держит, так как любит и друзей, и врагов. Как поведала Виктория, рассматривая фото к этой новости, она увидела, что на шее Ксении, которая моложе ее на несколько лет, видны возрастные изменения - тяжи, то есть жилы. Их, по словам Бони, тяжело убрать, если вовремя не спохватиться.

Боня добавила, что у нее тоже когда-то начали появляться тяжи. Она заметила, что у Собчак есть деньги на хороших косметологов, но они, видимо, не помогают.

Виктория предложила Ксении помочь ей убрать тяжи за полторы недели с помощью ее курса. Знаменитость попросила поклонников написать журналистке, так как она у нее заблокирована в соцсети.

"Передайте Собчак, что можно и в 40 быть без тяжей, выглядеть хорошо, просто нужно заниматься, знать упражнения, которые нужно делать",

– заключила Боня.

Виктория также пожелала Ксении скорейшего выздоровления. Раннее жена Богомолова рассказала, что упала и сломала нос. Собчак перенесла операцию, но других подробностей раскрывать не стала.

Подписчики поинтересовались у звезды, зачем ей задевать жену режиссера, которая, по их мнению, еще жестче позже ей ответит.

"Я простила Собчак, но при этом, сейчас перемою ей шею, безусловно с любовью", "Ну вы ее мощно сделали, думаю она очень внимательно за вами следит ей и передавать ничего не надо", – написали поклонники Бони.