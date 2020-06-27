Юморист поделился архивными кадрами

Юморист Максим Галкин поделился снимками из молодости. На этих кадрах артист настолько не похож на себя, что фанаты сначала его не узнали. У поклонников такой уникальный контент вызвал большой восторг.

Карусель из снимков телеведущий выставил на своей странице в "Инстаграм". На редких кадрах Галкин позирует на пляже, играет в боулинг, покоряет волны и задорно катается на лыжах.

"Мои фотки из прошлого века. Какая вам больше нравится", – подписал Максим свой пост.

Поклонников творчества юмориста очень взбудоражила такая подборка Галкина. Они написали множество разнообразных комментариев Максиму. Одни не сразу смогли разглядеть на фотокарточках любимого артиста. Другие признались, что на кадрах юморист "еще чистый и не искушенный славой". Также фанаты отметили, Галкин талантлив во всем.

К слову, сам артист охотно пообщался в комментариях со своими поклонниками. Например, на вопрос одной из подписчиц, в Юрмале ли было сделано одно из фото, Максим ответил утвердительно.

Кстати, Галкин любит демонстрировать своей аудитории разные образы. Недавно он опубликовал фото с голым торсом и в модных рваных джинсах. Так артист поделился своим хорошим настроением из-за жаркой погоды.