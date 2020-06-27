Актриса поделилась фото с пляжа

Елизавета Арзамасова опубликовала в "Инстаграм" новый кадр, удивив поклонников. На фото артистка лежит на песке животом вниз. При этом звезда позирует в слитом купальнике со змеиным принтом и открытой спиной.

"Однажды",

– лаконично подписала снимок актриса.

Образ Арзамасовой дополняет яркий макияж и небрежно собранные волосы. Фанаты пришли в полный восторг от кадра, ведь их любимица крайне редко выкладывает столь откровенные снимки.

За несколько часов фото звезды "Папиных дочек" собрало 28 тыс. лайков. Среди тех, кто оценил снимок Елизаветы Аразамасовой, оказалась и актриса Дарья Мороз. А Елена Валюшкина сравнила коллегу с русалкой в комментариях.

"Очаровательная", "Очень красивая", "Лиза, вы невероятная", "Афродита", – написали восторженные интернет-пользователи под постом артистки.

Раннее "Утро.ру" писало о том, что Арзамасова устроила экстрим в лесу в коротких шортах и на каблуках.