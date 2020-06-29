Актер появился в кадре со своими коллегами по сериалу

Максим Виторган, который уже около года встречается с Нино Нинидзе, оказался в постели с двумя другими женщинами. Причем на фотографии актер позировал без одежды. Снимок бывший муж Собчак опубликовал в "Инстаграм".

В кадре он лежит на подушках рядом с актрисой Викторией Толстогановой и режиссером Оксаной Карас. На Толстогановой, так же как и на Виторгане, нет одежды. Карас же, которая и сделала снимок, лежит в центре. На ней – медицинская маска и майка на тонких бретелях.

"Просто такая работа",

– подписал "постельное" фото возлюбленный Нинидзе. Очевидно, кадр был сделан во время съемок сериала "Чиновница", в котором играют Толстоганова и Виторган.

Карас, которая стала режиссером-постановщиком картины, писала в "Инстаграм", что перед началом работы все члены съемочной группы сдали тесты на коронавирус и, по традиции, разбили тарелку.

"Видно, что дистанцировались", "Макс в цветнике лежит", "Вот это я называю тесным сотрудничеством", – не удержались от шуток в комментариях (орфография и пунктуация сохранены). Некоторые подписчики стали гадать, в какой именно роли появится в сериале Виторган.

Ранее актер снялся в забавном видео, где он пытается соблазнить свою возлюбленную.