Девушка поблагодарила за поддержку в трудной ситуации

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала двор дома, где сейчас находится ее мать после выписки из больницы.

Девушка запечатлела себя на фоне высокой ограды, укрытой белыми розами, которая закрывает особняк актрисы в Крекшино от взглядов посторонних. Этот дом Заворотнюк купила вместе со своим супругом Петром еще восемь лет назад, переехав за город из московской квартиры.

Анна поблагодарила своих поклонников за поддержку в нелегкой для нее ситуации. Девушка напомнила, что недавно она потеряла волосы из-за недобросовестной работы столичных стилистов.

Напомним, недавно появилась информация, что в лечении больной раком Анастасии Заворотнюк появились положительные сдвиги. По данным журналистов, процесс взял под контроль Владимир Путин.

Первые успехи уже есть – вероятно, скоро зрители смогут снова увидеть артистку на экранах. О том, что Заворотнюк лечится дома, ранее заявил журналистам врач, знакомый с ситуацией.