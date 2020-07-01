Певец опубликовал фото в соцсетях

После смерти отца год назад у Николая Баскова из родителей в живих осталась только мать. Потеря родителя стала серьезным потрясением для звезды. Сейчас он старается проводить больше времени с матерью Еленой Николаевной.

В день голосования по поправкам артист решил вместе с ней появится на избирательном участке. Для выхода в свет Николай выбрал светлый костюм с высокими кроссовками. А мама звезды выбрала классическое сочетание – белый верх и темный низ.

Поклонники Баскова отметили, что его мать выглядит невероятно молодо и свежо.

Фанаты предположили, что именно благодаря генам мамы Басков в свои 43 года выглядит очень хорошо.

Недавно Николай ошарашил публику своим внешним видом. После завершения карантина он появился похудевшим на 16 килограмм. Артист рассказал, что для борьбы с лишним весом ему пришлось серьезно ограничить питание и усиленно заниматься спортом вместе с тренером.