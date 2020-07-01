Басков вышел в свет с моложавой мамой

Басков вышел в свет с моложавой мамой
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец опубликовал фото в соцсетях

После смерти отца год назад у Николая Баскова из родителей в живих осталась только мать. Потеря родителя стала серьезным потрясением для звезды. Сейчас он старается проводить больше времени с матерью Еленой Николаевной.

В день голосования по поправкам артист решил вместе с ней появится на избирательном участке. Для выхода в свет Николай выбрал светлый костюм с высокими кроссовками. А мама звезды выбрала классическое сочетание – белый верх и темный низ. 

Поклонники Баскова отметили, что его мать выглядит невероятно молодо и свежо.

Фанаты предположили, что именно благодаря генам мамы Басков в свои 43 года выглядит очень хорошо. 

Недавно Николай ошарашил публику своим внешним видом. После завершения карантина он появился похудевшим на 16 килограмм. Артист рассказал, что для борьбы с лишним весом ему пришлось серьезно ограничить питание и усиленно заниматься спортом вместе с тренером. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

На Украине встревожились угрозой ядерной базы России из-за Крымского моста

В Незалежной испугались запуска грузовых перевозок к полуострову

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей