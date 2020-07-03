Ольга Дибцева выложила в сеть снимки с праздника

Актриса и продюсер Ольга Дибцева отметила свой день рождения в кругу друзей и близких. Также на пышном торжестве присутствовала и дочка звезды фильма "Холоп".

Как призналась артистка на своей странице в "Инстаграм", раньше она не любила отмечать дни рождения. Но теперь поняла, что родиться и жить на земле – это чудо. А праздник Дибцева восприняла как акт благодарности своим родителям, друзьям и богу.

Судя по опубликованным снимкам, на торжестве, помимо многочисленных друзей актрисы, присутствовала и ее шестимесячная дочь. Правда, Дибцева решилась показать поклонникам только затылок малышки.

В другом своем посте звезда призналась, что впервые встречает день рождения в роли мамы. И добавила, что долго ждала счастья, и оно наконец-то наступило. Актриса призналась в любви друзьям и подписчикам, а также поблагодарила всех за внимание и поддержку.

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