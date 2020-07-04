Популярная телеведущая сфотографировалась на фоне моря

Поклонники пристально следят за личной жизнью Леры Кудрявцевой и ее супруга, хоккеиста Игоря Макарова. Именно поэтому новый снимок в "Инстаграм"-аккаунте телезвезды так удивил фанатов. Кудрявцева опубликовала фото с неизвестным молодым человеком, который нежно обнимает ее за талию. Пару запечатлели на фоне моря.

Выяснилось, что подписчики зря беспокоились. Незнакомец на фотографии – старший сын телезвезды. После этой информации переживания общественности сразу сменились похвалами в адрес внешнего вида Леры. Фолловеров восхитило, насколько отлично выглядит 49-летняя светская львица.

"Как брат с сестренкой", "Тот случай, когда мать выглядит моложе", "Вы как ровесники выглядите!", "Если бы не знала, не поверила бы", "Я думала жених новый", "Он старше Вас выглядит, Вы что в холодильнике живете? Красавица!" – прокомментировали подписчики публикацию (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Кудрявцева лечится на черноморском курорте.