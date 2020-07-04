Кудрявцева опубликовала снимок с нежно обнимающим ее мужчиной

Кудрявцева опубликовала снимок с нежно обнимающим ее мужчиной
Лера Кудрявцева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Популярная телеведущая сфотографировалась на фоне моря

Поклонники пристально следят за личной жизнью Леры Кудрявцевой и ее супруга, хоккеиста Игоря Макарова. Именно поэтому новый снимок в "Инстаграм"-аккаунте телезвезды так удивил фанатов. Кудрявцева опубликовала фото с неизвестным молодым человеком, который нежно обнимает ее за талию. Пару запечатлели на фоне моря. 

Выяснилось, что подписчики зря беспокоились. Незнакомец на фотографии – старший сын телезвезды. После этой информации переживания общественности сразу сменились похвалами в адрес внешнего вида Леры. Фолловеров восхитило, насколько отлично выглядит 49-летняя светская львица. 

"Как брат с сестренкой", "Тот случай, когда мать выглядит моложе", "Вы как ровесники выглядите!", "Если бы не знала, не поверила бы", "Я думала жених новый", "Он старше Вас выглядит, Вы что в холодильнике живете? Красавица!" – прокомментировали подписчики публикацию (орфография и пунктуация сохранены).  

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Кудрявцева лечится на черноморском курорте. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лукашенко обратился к Трампу перед выборами

Лидер Белоруссии нашел много общих ценностей у его республики и США

НАТО заявила о нашествии российских подлодок на Атлантику

В организации признали реальную угрозу для своих кораблей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей