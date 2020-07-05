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Популярная в России актриса и певица Наталия Орейро решила завести себе страничку в "Инстаграм".
Первую публикацию она посвятила описанию занятий, которыми увлечена на карантине. Актриса перечислила уборку, готовку, чтение книг – и снова по кругу.
"И я спрашиваю себя, что же я еще могу сделать во время этого карантина?", – вопрошает актриса на видео.
Достойным выходом из положения Орейро сочла заведение аккаунта в социальной сети.
С поклонниками Наталия говорила на испанском, однако, судя по тому, что ее речь переводилась еще и на русский, артистка нацелена вести страничку и для своих поклонников из России. Это очень обрадовало многих рускоговорящих фанатов звезды.
"С вами будет веселей! Мы так ждали!", – комментируют пост актрисы.
За сутки публикация Орейро набрала более двух с половиной тысяч восторженных комментариев. Сейчас на странице аргентинской звезды уже около 44 тысяч подписчиков.
Ранее Наталия Орейро заявляла, что подала документы на получение российского гражданства. Она объяснила это постоянными полетами в страну к своим фанатам, однако в России нашли этому другое объяснение.
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