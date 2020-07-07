"Запугала мужа": Ивлеева устроила стрельбу из автомата в годовщину свадьбы

"Запугала мужа": Ивлеева устроила стрельбу из автомата в годовщину свадьбы
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_
Звезда оторвалась на своем торжестве

Известная ведущая и бологерша Настя Ивлеева на вечеринке в честь годовщины своей свадьбы с рэпером Элджеем устроила стрельбу из автомата Калашникова.

Видеоролик с праздничным "салютом" она опубликовала на своей странице в "Инстаграм" и прокомментировала: "Это любовь". В ролике Ивлеева стоит на фоне больших надувных шаров с блестками. Девушка одета в атласный белый костюм и умело держит в тонких руках огнестрельное оружие. В какой-то момент она выпускает из автомата очередь в воздух и при этом радостно улыбается. В это время ее супруг, Элджей, стоит рядом на полусогнутых ногах и закрывает уши руками.

К своему праздничному видео девушка получила множество комментариев, как позитивных, так и не очень: "Запугала мужа", "Звездную болезнь словила окончательно", "Реально круто", "Опасная любовь", "Сразу видно кто в семье главный", "Какие милашки", "Как же легко в России достать оружие", "Самая лучшая пара в мире!", "Да мои ж вы сладкие! Я за вас так счастлива" (Орфография и пунктуация авторов сохранены.)

Ранее "Утро.ру" сообщало, что звезде передачи "Орел и решка" пришлось оправдываться перед поклонниками за роскошный образ жизни. Настя Ивлеева считает, что такое поведение – нормально для каждой девушки.

Александра ЛЕОНИДОВА

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