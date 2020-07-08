Лопырева пожаловалась на непростые условия жизни

Лопырева пожаловалась на непростые условия жизни
Виктория Лопырева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Модель пережидает пандемию в Эмиратах

Виктория Лопырева снова демонстрирует свою фигуру. На этот раз блондинка позировала в розовом купальнике, прижавшись к пальме.  

Фотографию знаменитость опубликовала в "Инстаграм", где также пожаловалась на непростые условия жизни. Из-за высокой температуры она быстро устает, так как возможности выйти на улицу, по словам Лопыревой, у нее нет.

Знаменитость в комментариях также рассказала, что вынуждена вместе с ребенком сидеть под кондиционером, так как находится на свежем воздухе небезопасно.

Подписчики поддерживают звезду "Инстаграм" и пытаются поднять ей настроения комплиментами.

"Мой идеал женской красоты", "Очень красивая", "Всегда обворожительна, при любой обстановке!", "Милашка", "Фигура огонь", "Роскошный купальник", "Бывают же такие красивые женщины", – поддерживают блондинку (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, сейчас Виктория вместе со своими мужем и сыном находится в ОАЭ, где пара пережидает пандемию коронавируса.

Ранее "Утро.ру" публиковало видео с танцующей в мини Викторией Лопыревой. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

СМИ: ущерб России от санкций из-за МН17 придется возместить

Суд уже не может игнорировать доказательства невиновности Москвы в крушении "Боинга"

Заслужили отдых: кто уйдет на пенсию в 50 лет

Определенным категориям граждан придется потрудиться, чтобы начать получать выплаты от государства раньше остальных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей