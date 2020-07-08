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Виктория Лопырева снова демонстрирует свою фигуру. На этот раз блондинка позировала в розовом купальнике, прижавшись к пальме.
Фотографию знаменитость опубликовала в "Инстаграм", где также пожаловалась на непростые условия жизни. Из-за высокой температуры она быстро устает, так как возможности выйти на улицу, по словам Лопыревой, у нее нет.
Знаменитость в комментариях также рассказала, что вынуждена вместе с ребенком сидеть под кондиционером, так как находится на свежем воздухе небезопасно.
Подписчики поддерживают звезду "Инстаграм" и пытаются поднять ей настроения комплиментами.
"Мой идеал женской красоты", "Очень красивая", "Всегда обворожительна, при любой обстановке!", "Милашка", "Фигура огонь", "Роскошный купальник", "Бывают же такие красивые женщины", – поддерживают блондинку (орфография и пунктуация сохранены).
Напомним, сейчас Виктория вместе со своими мужем и сыном находится в ОАЭ, где пара пережидает пандемию коронавируса.
Ранее "Утро.ру" публиковало видео с танцующей в мини Викторией Лопыревой.
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