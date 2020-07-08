"Очень уж хотелось": Киркоров признался в воровстве

"Очень уж хотелось": Киркоров признался в воровстве
Филипп Киркоров. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Король российской эстрады попытался оправдаться за неприглядный поступок

Филипп Киркоров раскрыл необычные подробности своей биографии. Оказалось, однажды он совершил кражу. Король эстрады утащил фломастер в сингапурском аэропорту.

Неприятный инцидент произошел более 30 лет назад, то есть тогда певцу было около 20 лет. Выудить подробности этой истории удалось шоумену Максиму Галкину.

Сам Киркоров предпочитает не распространяться о подобных эпизодах жизни, однако Галкин напрямую задал поп-королю неудобный вопрос и поинтересовался, воровал ли он когда-нибудь. Певец не смог уйти от ответа.

Филипп рассказал, что много лет назад был в Сингапуре. В городском аэропорту ему на глаза попался золотой фломастер. Артист сразу понял, что именно им хочет раздавать автографы.

"Тогда еще не было этих свистулек в магазинах, а фломастер очень уж хотелось", – рассказал Филипп на шоу Максима Галкина "Музыкалити".

При этом певец заявил, что такими проступками в молодости грешили многие артисты. Киркоров попытался оправдать подобное поведение юношеским максимализмом. Он подчеркнул, что состоявшийся музыкант не может позволить себе такое.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Лолиту и Киркорова застукали спящими вместе. Снимок двух артистов взбудоражил общественность.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

СМИ: ущерб России от санкций из-за МН17 придется возместить

Суд уже не может игнорировать доказательства невиновности Москвы в крушении "Боинга"

Заслужили отдых: кто уйдет на пенсию в 50 лет

Определенным категориям граждан придется потрудиться, чтобы начать получать выплаты от государства раньше остальных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей