Король российской эстрады попытался оправдаться за неприглядный поступок

Филипп Киркоров раскрыл необычные подробности своей биографии. Оказалось, однажды он совершил кражу. Король эстрады утащил фломастер в сингапурском аэропорту.

Неприятный инцидент произошел более 30 лет назад, то есть тогда певцу было около 20 лет. Выудить подробности этой истории удалось шоумену Максиму Галкину.

Сам Киркоров предпочитает не распространяться о подобных эпизодах жизни, однако Галкин напрямую задал поп-королю неудобный вопрос и поинтересовался, воровал ли он когда-нибудь. Певец не смог уйти от ответа.

Филипп рассказал, что много лет назад был в Сингапуре. В городском аэропорту ему на глаза попался золотой фломастер. Артист сразу понял, что именно им хочет раздавать автографы.

"Тогда еще не было этих свистулек в магазинах, а фломастер очень уж хотелось", – рассказал Филипп на шоу Максима Галкина "Музыкалити".

При этом певец заявил, что такими проступками в молодости грешили многие артисты. Киркоров попытался оправдать подобное поведение юношеским максимализмом. Он подчеркнул, что состоявшийся музыкант не может позволить себе такое.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Лолиту и Киркорова застукали спящими вместе. Снимок двух артистов взбудоражил общественность.

