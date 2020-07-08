Известный актер рассказал правду об отношениях Норкиной с мужем

Известный актер рассказал правду об отношениях Норкиной с мужем
Андрей Норкин и его супруга Юлия. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Долинский прокомментировал версии о смерти журналистки

Известный актер и телеведущий назвал слухи о том, что у ведущей радио "Комсомольская правда" Юлии Норкиной мог случиться инфаркт из-за измен мужа, глупостями и пустым словоблудием. По словам Долинского, Андрей и Юлия Норкины очень любили, ценили и уважали друг друга и жили душа в душу.

В разговоре с журналистами РИА ФАН актер поделился воспоминаниями как о самой ведущей, так и о ее семейной жизни. Долинские и Норкины давно дружили семьями. И, по утверждению Владимира, Юлия была "душой" Андрея, а журналистка, в свою очередь, просто обожала супруга. Они оба гордились друг другом и жили мирно. По ощущениям семейства Долинских, Норкины были счастливой парой и достойными людьми.

Заслуженный артист РФ утверждает, что благополучие пары журналистов не было наигранным. Да и притворяться любящими супругами им было не перед кем и незачем. 

Во вторник, 14 июля, исполнится 40 дней с момента смерти радиоведущей. Долинский добавил, что если муж покойной ему позвонит, то артист поедет туда, где будет назначено. В ином случае Долинские помянут подругу в узком семейном кругу. 

Напомним, ведущая радио "Комсомольская правда" внезапно скончалась в начале июня. Ее смерть стала ударом как для близких, так и для поклонников. Официально она умерла от инфаркта. Но в Сети начали обсуждать разные версии о ее кончине. В том числе поползли слухи, будто причиной ее смерти могли стать измены Андрея Норкина. Тот же, в свою очередь, стал отрицать подобное. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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