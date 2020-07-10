Нарядившуюся в разноцветное платье Брежневу сравнили с покойницей

Нарядившуюся в разноцветное платье Брежневу сравнили с покойницей
Вера Брежнева. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезду только забавляют неординарные комментарии поклонников в социальных сетях

Вера Брежнева продолжает радовать своих подписчиков в "Инстаграм". На этот раз звезда поделилась фото со съемок видеоролика на песню "Вечериночка", которую она записала вместе с украинским исполнителем Монатиком.

"Финальный образ – образ хозяйки пати. Да, именно в таком наряде я обычно встречаю гостей", – подписала фото певица (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены). 

"Вера, вы богиня! Просто восхищаюсь вами!", "Платье шикарнейшее! Высокий стиль!", – пишут поклонники в комментариях. Однако без негатива опять не обошлось. "Вера, все понимаю, хотите удивить, но…здесь вы как покойница", – написал один из подписчиков. Однако певицу лишь забавляют такие комментарии. Вера смеется и не понимает, кого и чем, по мнению автора, она собирается удивлять. 

Звезда также отметила, что больше всего удовольствия во время съемок она получила от атмосферы и людей, которые ее создали. 

Напомним, что Брежнева часто делает выбор в пользу смелых и откровенных нарядов. Так, во время съемок клипа певица сменила не один образ. В одном из кадров она танцует на столе в коротком и обтягивающем платье, которое состоит из множества сверкающих камней. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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