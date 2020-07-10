"Куколка": ненакрашенная Каменских снялась в прозрачном халате

"Куколка": ненакрашенная Каменских снялась в прозрачном халате
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Естественная красота исполнительницы вызвала восторг у поклонников

Настя Каменских опубликовала в социальной сети новое фото. На снимке артистка позирует в купальнике и прозрачной накидке, а ее лицом можно рассмотреть крупным планом. Заметно, что на артистке нет ни грамма макияжа, а кожу не улучшали с помощью фотошопа.

Однако даже такое естественное фото Каменских в купальнике произвело впечатление на пользователей.

"Красивая", "Богиня", "Шикарна, "Ты огонь", "Настоящая украинская красавица", "Куколка"– такие комментарии оставили подписчики (орфография и пунктуация сохранены).

Если внешность Насти Каменских вызывает у пользователей "Инстаграм" только восторг, то ее песни и посты в социальных сетях часто критикуют. Соотечественникам жены рэпера Потапа не нравится тот факт, что артистка использует английский и русский языки. Они не раз просили ее писать и петь только на украинском, однако пока звезда к ним не прислушалась.

В период карантина Каменских выпустила очередной хит на русском языке. Она поделилась с подписчиками песней "Воспоминания" и выложила клип, который был смонтирован из ее нежных фото и видео с мужем.

Дарья ПЕТРОВА

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