"Хороший был мужик": Шнуров стихами поддержал задержанного губернатора

Музыкант прокомментировал митинги из-за задержания Фургала

Сергей Шнуров решил в традиционной манере высказаться в адрес недавних событий, связанных с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Вдохновением для музыканта стал субботний несанкционированный митинг в адрес поддержки задержанного. 

Шнуров написал, что народ вышел протестовать, поскольку им "показалось, что напрасно кинули на кичу" губернатора края. Он указал, что тот придерживался правых политических взглядов. Но при этом, по его мнению, Фургал не является "ангелом". Музыкант указал, что задержанный является бизнесменом и "как следствие – бандит". 

"Если власть кого-то посадила, Видимо, хороший был мужик", – пишет Сергей.  

Напомним, губернатора Хабаровского края задержали в связи с подозрением в заказных убийствах. Пока его отправят в СИЗО на два месяца. Сам Сергей Фургал отрицает свою виновность. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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