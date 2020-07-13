Дети артиста вместе играли в песке

Дмитрий Маликов во многих интервью признавался, что горд тем, какой дружной у него получилась семья. Карантин он провел в окружении своих детей и супруги.

Его старшая дочь Стефания учится в МГИМО. Недавно девушка опубликовала на своей странице фото с отдыха на море, который сделали, пока она играла с младшим братом Марком. Девушка была одета в джинсовые шорты и нежно-розовый топ.

Публикацию девушка подписала текстом песни Боба Марли "Sun Is Shining".

"Обожаю творчество Bob Marley, песни наполнены солнцем", – пишет она.

Поклонники пожелали дочери певца хорошего отдыха в комментариях. " Два ангелочка", " Какие вы красивые", " Как замечательно, что вы есть друг у друга", – отметили подписчики.

Во время карантина Стефания Маликова решила не терять зря время и занялась собственным бизнесом. Девушка создала собственный бренд одежды и стала продавать платья онлайн. Однако из-за этого девушка угодила в скандал: ее заподозрили в обмане россиян на деньги, поскольку эту одежду нашли на известном китайском сайте в разы дешевле, чем продавала ее дочь певца.