"Избалованный ребенок": Бородина разоткровенничалась о своем прошлом

"Избалованный ребенок": Бородина разоткровенничалась о своем прошлом
Ксения Бородина. Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов
Всю работу по дому за телеведущую до 22 лет делала ее бабушка

Ксения Бородина рассказала о воспитании детей. Звезда "Дома-2" призналась, что ее дочери Маруся и Теона совсем не помогают ей по дому, да и сама телеведущая не занималась бытом до 22 лет. Об этом она написала в "Инстаграм".

По словам ведущей телестройки, ситуацией обеспокоена ее мать – возмущается, что "дети не при деле". Сама же Бородина считает, что дочерям и не нужно ничего делать, так как всю работу по дому делают помощники, но в то же время дети должны быть приучены к труду, поделилась она.

"Я в этом плане была избалованный ребенок своей бабушки, та мне не давала ничего делать",

– призналась Бородина. Она добавила, что ее "берегли", вероятно поэтому она так и не научилась готовить, в то время как ее подруги варили супы с 13 лет. Хотя сейчас, по ее словам, иногда она радует мужа собственными блюдами.

Телеведущая попросила у подписчиков совета, стоит ли напрягать дочерей или воспитывать их можно, не приучая к труду.

В комментариях разделились на два лагеря. Одни написали, что к бытовым обязанностям нужно приучать с детства: "Однозначно дети должны уметь помогать по дому", "Марусе уже пора хотя б посуду мыть", "Ксения, дети должны знать что такое порядок".

А вот вторая часть подписчиков Бородиной сочла, что девочкам это совсем не нужно: "Зачем их напрягать, еще успеют в своей жизни", "Ты ж не уборщиц растишь... зачем им это?", "Пусть наслаждаются этими сладкими моментами".

Ранее Ксения Бородина унизила Викторию Боню после ее высказываний о коронавирусе. Экс-участница "Дома-2" ранее хвасталась, что, в отличие от бывшей коллеги по телепроекту, она умеет и ухаживать за домашним скотом, и способна сама починить сантехнику.

Карина СИРАЗОВА

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