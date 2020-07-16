Пригожин возмутился потерей экс-супругой жилья

Пригожин возмутился потерей экс-супругой жилья
Иосиф Пригожин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер пожалел, что оформил недвижимость за 100 миллионов рублей на бывшую жену

Иосиф Пригожин резко высказался в адрес своей бывшей жены Елены. По мнению продюсера, из-за нее семья осталась без крыши над головой.

Как передает Пятый Канал, данная ситуация очень разозлила мужчину, поскольку затронула его детей от первого брака. 

"Как можно в XXI веке, имея недвижимости на 100 миллионов, взять и это все профукать!" – возмущается Пригожин.

Шоумен подчеркнул, что никогда бы не оформил имущество на Елену, если бы знал о последствиях. Продюсер заявил, что не собирается бросать свою нынешнюю семью и бежать на помощь предыдущей. Вместо этого он переложил ответственность на нового мужа Елены. Иосиф Пригожин напомнил, что при разводе оставил всю недвижимость жене и детям, а также делал все, что было в его силах. 

Напомним, что сегодня семью селебрити выгнали из квартиры. Причиной послужили многомиллионные долги, которые бывшая супруга продюсера не выплачивала компании "Бенефит". 


Юлия МИХАЙЛОВА

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