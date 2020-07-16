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Старшая дочь Веры Брежневой порадовала подписчиков новой фотографией. Соня Киперман позировала в купальнике, лежа на краю джакузи. Свежий снимок девушка опубликовала в "Инстаграм".
В кадре 19-летняя Киперман предстала в сияющем бикини коричневого цвета. Дочь Брежневой снялась на фоне бамбуковой стены так, что тень необычно легла на фигуру девушки, которая вытянулась около воды.
Публикация Сони за несколько часов набрала почти 4 тыс. лайков, а подписчики похвалили внешность девушки в комментариях: "Невероятная", "Какие красивые бедра", "Хороша", "Вау".
Напомним, что старшая дочь Брежневой уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе: сначала Киперман училась там в старшей школе, а недавно поступила в колледж.
Свежими фотографиями из США девушка делится не так часто, но среди них время от времени можно встретить и кадры в купальнике.
Ранее Соня Киперман показала показала откровенное фото в бикини.
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