Соня Киперман снялась в джакузи

Старшая дочь Веры Брежневой порадовала подписчиков новой фотографией. Соня Киперман позировала в купальнике, лежа на краю джакузи. Свежий снимок девушка опубликовала в "Инстаграм".

В кадре 19-летняя Киперман предстала в сияющем бикини коричневого цвета. Дочь Брежневой снялась на фоне бамбуковой стены так, что тень необычно легла на фигуру девушки, которая вытянулась около воды.

Публикация Сони за несколько часов набрала почти 4 тыс. лайков, а подписчики похвалили внешность девушки в комментариях: "Невероятная", "Какие красивые бедра", "Хороша", "Вау".

Напомним, что старшая дочь Брежневой уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе: сначала Киперман училась там в старшей школе, а недавно поступила в колледж.

Свежими фотографиями из США девушка делится не так часто, но среди них время от времени можно встретить и кадры в купальнике.

Ранее Соня Киперман показала показала откровенное фото в бикини.