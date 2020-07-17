"Ляжет в клинику неврозов": известная писательница впала в депрессию

"Ляжет в клинику неврозов": известная писательница впала в депрессию
Юлия Шилова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Штурм рассказала о состоянии своей близкой подруги Юлии Шиловой

Автор детективов не может справиться с депрессией уже долгое время. Моральное состояние писательницы ухудшилось после того, как она получила травму, когда упала с лестницы со второго этажа. Шилову поддерживает ее подруга Наталья Штурм.

Звезда рассказала, что нервная система Юлии на пределе. Причиной этому стали неудачи в личной жизни: вот уже несколько лет писательница не может встретить мужчину своей мечты. Как передает издание "Собеседник.ру", в последнее время Шилову часто видели в нетрезвом виде. Возможно, причиной падения стал алкоголь. Сама автор детективов отказывается от общения с журналистами. 

Прояснить ситуацию поспешила подруга Юлии. 

"Причина проста – череда жизненных неурядиц, упадок сил, бессонница, измотанная нервная система. Юля еле стоит на ногах. На днях ей снимут гипс, и она ляжет в клинику неврозов", – пояснила Штурм. 

Напомним, что еще одна отечественная звезда получила травму и мучается от сильных болей. Актриса Виктория Тарасова рассказала, что уже больше месяца врачи не могут поставить ей точный диагноз. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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