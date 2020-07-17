Певица и спортсмен вместе проводят отпуск

Анна Седокова и ее возлюбленный сейчас находятся в США. Однако о своих поклонниках звезда не забывает и делится подробностями отдыха. Например, в блоге появилось романтичное видео артистки и Яниса Тимма, на котором пара обнималась и целовалась у бассейна.

В ролике, который Седокова опубликовала в "Инстаграм", также можно рассмотреть счастливое лицо певицы без макияжа.

"Люблю",

– коротко подписала звезда.

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма вместе уже более полугода. По слухам, именно ради красавицы баскетболист оставил жену и ребенка. Теперь влюбленные практически не расстаются. Мужчина также знаком с детьми артистки, например, ее сын Гектор сейчас находится в поездке с ними.

Ранее обсуждалось, что в скором времени пара может стать родителями. Напомним, у звезды трое детей от разных мужчин. Однако пока о беременности Седокова не заявляла, а на пляже демонстрирует идеальную фигуру.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Седокова упала лицом на асфальт.