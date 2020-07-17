"Неприличный призыв": Дайнеко в обтягивающей юбке посоветовали не терять лицо

"Неприличный призыв": Дайнеко в обтягивающей юбке посоветовали не терять лицо
Виктория Дайнеко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица предстала в роковом образе

Виктория Дайнеко снялась на лестнице в черном обтягивающем наряде. Экс-участница "Фабрики звезд" позировала у стены, положив руку на бедро. Непривычный образ певицы обсудили в комментариях.

На снимке артистка показалась в черном кожаном топе и обтягивающей юбке с разрезом. Образ Дайнеко завершила туфлями на тонком каблуке и браслетами.

Подписчики, которые привыкли видеть Викторию с минимумом косметики и в нежных летящих платьях, удивились подобному преображению. "Это фото – неприличный призыв. Не опускайтесь. Я не имею права настаивать, но моя рекомендация из любви к Вам", – написал один из "Инстаграм"-пользователей (орфография и пунктуация сохранены).

Впрочем, остальные комментаторы пришли в восторг от снимка и завалили звезду комплиментами: "Красотка роковая", "Огонь", "Грациозная", "Наповал", "Стильно, женственно".

Ранее Виктория Дайнеко станцевала без нижнего белья.

Карина СИРАЗОВА

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