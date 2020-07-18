Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Анна Семенович устала от потока критики в сторону своей фигуры и решила сказать недовольным пользователям Сети все, что она о них думает.
Знаменитость опубликовала длинный пост, где заявила, что гордится своей фигурой и успехом. А людям, которые продолжают "строчить мерзкие комменты", посоветовала начать с себя.
"Мои дорогие, вчерашняя публикация вызвала бурю у меня в комментах (…) Но вот, что я вам скажу: во-первых, не просила вашего совета", – отрезала звезда (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).
Она заметила, что интернет-критики рискуют навсегда остаться только хейтерами, если не прекратят подглядывать за другими людьми и не начнут заниматься своей жизнью.
Многие подписчики знаменитости поддержали свою любимицу. Некоторые предположили, что негативные комментарии пишут несчастные люди, а другие признались, что восхищаются формами бывшей солистки группы "Блестящие".
Напомним, мощный поток критики вызвало опубликованное на днях видео, где Анна Семенович рассказывает, что очень скучала по концертной деятельности и выражает бурную радость из-за возобновления работы.
"У богини нет талии", "Артистка погорелого театра", "Мне стыдно за вас!", "Вы же вроде в клинике голодали?", "Вы так поправились!", – писали под роликом злопыхатели.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем голодающая Семенович заменяет сладости в рационе.
Подборка свежих шуток от "Утро.ру"
Специалист объяснил, что обеспеченные люди от разницы в 2 процента не сильно потеряют в деньгах