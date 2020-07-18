"Мерзкие комменты!": облитая грязью Семенович вышла из себя

"Мерзкие комменты!": облитая грязью Семенович вышла из себя
Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица разгромила завистников, судачащих о ее внешности в соцсетях

Анна Семенович устала от потока критики в сторону своей фигуры и решила сказать недовольным пользователям Сети все, что она о них думает.

Знаменитость опубликовала длинный пост, где заявила, что гордится своей фигурой и успехом. А людям, которые продолжают "строчить мерзкие комменты", посоветовала начать с себя.

"Мои дорогие, вчерашняя публикация вызвала бурю у меня в комментах (…) Но вот, что я вам скажу: во-первых, не просила вашего совета", – отрезала звезда (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Она заметила, что интернет-критики рискуют навсегда остаться только хейтерами, если не прекратят подглядывать за другими людьми и не начнут заниматься своей жизнью.


Многие подписчики знаменитости поддержали свою любимицу. Некоторые предположили, что негативные комментарии пишут несчастные люди, а другие признались, что восхищаются формами бывшей солистки группы "Блестящие".

Напомним, мощный поток критики вызвало опубликованное на днях видео, где Анна Семенович рассказывает, что очень скучала по концертной деятельности и выражает бурную радость из-за возобновления работы.

"У богини нет талии", "Артистка погорелого театра", "Мне стыдно за вас!", "Вы же вроде в клинике голодали?", "Вы так поправились!", – писали под роликом злопыхатели.


Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем голодающая Семенович заменяет сладости в рационе.

Ольга ФЕДОРОВА

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