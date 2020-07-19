Певица показала, как проводит выходные вне дома

Анастасия Каменских опубликовала в "Инстаграм" свежее видео, на котором с распущенными волосами танцует в белых коротких шортах и прозрачном микро-топе, сквозь который был виден ее спортивный лифчик. Видео пришлось фанатам по душе.

Жена Потапа сняла ролик, предназначенный для популярной соцсети, на улице во время прогулки на велосипеде в парке. Интернет-пользователи разделились на два лагеря. Поклонники отметили, что артистка отлично двигается, а ее фигура – выше всяких похвал. Фанаты подчеркнули, что знаменитость всегда на позитиве и заряжает их самих хорошим настроением.

"Настя ты так круто танцуешь! И фигура хорошая, и хореография и сами вы очень очень красивая", "Красавица",

– написали восторженные подписчики.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал Каменских. Некоторые пользователи Сети пришли к выводу, что звезда уже вышла из того возраста, чтобы снимать подобные видео.

"Тетке рожать пора, а она до сих пор в Тиктоке", " Уже не придумает куда себя деть", – отреагировали на пост злопыхатели.

Ранее Каменских разругали за танцы в мини-шортах.