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Анастасия Каменских опубликовала в "Инстаграм" свежее видео, на котором с распущенными волосами танцует в белых коротких шортах и прозрачном микро-топе, сквозь который был виден ее спортивный лифчик. Видео пришлось фанатам по душе.
Жена Потапа сняла ролик, предназначенный для популярной соцсети, на улице во время прогулки на велосипеде в парке. Интернет-пользователи разделились на два лагеря. Поклонники отметили, что артистка отлично двигается, а ее фигура – выше всяких похвал. Фанаты подчеркнули, что знаменитость всегда на позитиве и заряжает их самих хорошим настроением.
"Настя ты так круто танцуешь! И фигура хорошая, и хореография и сами вы очень очень красивая", "Красавица",
– написали восторженные подписчики.
Однако нашлись и те, кто раскритиковал Каменских. Некоторые пользователи Сети пришли к выводу, что звезда уже вышла из того возраста, чтобы снимать подобные видео.
"Тетке рожать пора, а она до сих пор в Тиктоке", " Уже не придумает куда себя деть", – отреагировали на пост злопыхатели.
Ранее Каменских разругали за танцы в мини-шортах.
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