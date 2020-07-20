Телеведущая попозировала в спортивном костюме перед загородным домом

Ведущая передачи "Доброе утро" Екатерина Стриженова проводит летние деньки за городом. Там 52-летняя звезда экрана не только ходит по грибы, но и хвастается перед поклонниками своим подтянутой фигурой и молодым внешним видом.

Так, звезда экрана попозировала в стильном голубом спортивном костюме на фоне елей и загородного дома. В подписи к снимку ведущая предупредила, что она теперь "белая и пушистая".

По словам Стриженовой, близким очень понравился ее кашемировый наряд. Муж телеведущей Александр Стриженов назвал супругу "облаком", подруга – "мягкой силой", а дочка просто попросила дать поносить стильный костюмчик.

Поклонникам Екатерины тоже оценили внешний вид звезды.

"Красота спасёт мир! Кашемир против пандемии", "По-моему, вы всегда пушистая...За это я вас и люблю", "Какая нежность", "Красота! Вам невероятно хорошо в таком образе, уютно",

– написали они в комментариях.

Ранее Екатерина Стриженова посетила пластического хирурга. Она хотела узнать, стоит ли ей прибегать к радикальным мерам, чтобы улучшить свой внешний вид. Врач ответил ей, что может откачать жир с живота.

