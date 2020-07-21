Отец Децла назвал виновных в смерти Игоря Талькова

Отец Децла назвал виновных в смерти Игоря Талькова
Игорь Тальков. Фото: Yurii Zheludev/Russian Look/www.globallookpress.com
Толмацкий считает случившееся "глупым эпизодом"

Отец погибшего рэпера Децла уверен, что в громком убийстве популярного музыканта Игоря Талькова виновата его охрана. Он также напомнил о крутом нраве самого артиста, который не раз провоцировал скандалы.

Продюсер Александр Толмацкий прокомментировал трагедию с исполнителем хита "Чистые пруды", которого застрели в 1991 году. У Талькова произошел конфликт с охранником коллеги. В ходе перестрелки артист был убит.

"Охрана неправильно себя вела. Вообще, в смерти Талькова виновата его охрана", – сказал Александр Толмацкий.

Напомним, перебранка началась из-за того, что во время концерта певица Азиза не успела подготовиться к выступлению и попросила свою подругу уговорить Талькова выйти на сцену раньше. Тот отказал и пригласил к себе в гримерку телохранителя Азизы Игоря Малахова. Мужчины повздорили, и охранники Талькова вывели гостя из гримерки.

Позже он вернулся с оружием. Конфликт пошел по нарастающей и в итоге известный певец получил пулю в сердце.

Александр Толмацкий считает, что изначально не нужно было так грубо вести себя охранником Азизы. Он назвал все произошедшее трагической случайностью и "глупым эпизодом". Своим мнением отец Децла поделился в документальном фильме "Ленты".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сына Талькова наказали за пьяную выходку. Игорь Тальков-младший был лишен водительских прав на два года и оштрафован на 200 тыс. рублей.

Ольга ФЕДОРОВА

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