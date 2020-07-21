Модель отдыхает в Турции и не забывает радовать поклонников откровенными снимками

В своем новом посте в "Инстаграм" Виктория решила рассказать о том, как проходит ее отдых на побережье Средиземного моря. Модель поблагодарила знаменитую сеть отелей за сервис и вспомнила свою молодость.

В качестве визуального сопровождения Лопырева выложила кадр в коротеньких шортах и бирюзовом лифе от бикини. Поклонники не смогли пройти мимо шикарной фигуры светской львицы и завалили ее комплиментами. "Настолько сильно вдохновляюсь Викторией, просто не описать словами!", "Идеальная! Обожаю тебя!", "Вика, обалденно выглядишь! А какой вид за тобой! А эти шортики, ножки...Ты просто ангел во плоти!" – пишут в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что в феврале 2019 г. Виктория Лопырева подарила наследника своему супругу Игорю Булатову. Мальчика назвали Марк Лионель. Пандемию супруги пережидали в ОАЭ. И модель жаловалась на непростые условия жизни. В социальных сетях она рассказывала, что из-за высокой температуры она была совсем без сил и не имела возможности выйти на улицу.