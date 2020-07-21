"Прекрасная ведьма": Каменских продемонстрировала свои "суперспособности" подписчикам

"Прекрасная ведьма": Каменских продемонстрировала свои "суперспособности" подписчикам
Настя Каменских. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица показала, как "повелевает" всеми четырьмя стихиями

Настя Каменских поделилась с подписчиками новым роликом. На нем звезда экрана и соцсетей "повелевает стихиями". Силой мысли и собственной энергетики артистка заставляет слушаться себя воду, землю, воздух и огонь.

Для съемок певица облачилась в короткие шорты и закрытую белую майку. На кадрах девушка "заставляет" землю сбить с ног ее приятелей, а вода под действием воли артистки "засасывает" в бассейн голову молодого человека.  

На своей страничке Каменских поблагодарила членов команды за отличное видео.

"Обожаю открытых, энергичный и креативных людей, которые любят шутить!", – подписала свежую публикацию звезда.  

Забавный ролик пришелся по вкусу подписчикам Насти и набрал немало комментариев.

"Боже, как интересно", "Прекрасная ведьма!", "Очень крутое видео", "Богиня!", "Первая способность идеальна для возвращения долгов с должников", – веселятся под постом поклонники знаменитости (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро.ру" показывало, как Каменских прошлась по красной дорожке в шубе из тряпок.

Ольга ФЕДОРОВА

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