Роскошный букет алых роз дополнил образ исполнительницы

Ани Лорак выложила свежий кадр на своей странице в соцсети. Для новой фотосессии певица выбрала облегающее белое платье с рюшами. Наряд выгодно оттеняет красивый загар исполнительницы.

Девушка решила отказаться от украшений и дополнила образ только бежевыми босоножками. Яркости снимку добавил огромный букет алых роз.

Верные подписчики популярной певицы восхитились новым фотоснимком. Фанаты отметили, что знаменитость отлично выглядит и, конечно, обратили внимание на роскошный букет в руках любимицы.

"Шикарный букет и еще шикарнее сама Ани", "Взгляд хищницы", "Наша любимая дива", "Вдохновляющая, очаровывающая, уничтожающая своей красотой Ани", "Такие ноги должны на бархатной подушке возвышаться", – пишут восторженные комментаторы.

Ранее "Утро.ру" показывало, как ненакрашенная Лорак зажгла на вечеринке с Лерой Кудрявцевой.

