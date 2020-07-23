"Богиня": Лорак надела платье с откровенным разрезом

"Богиня": Лорак надела платье с откровенным разрезом
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Роскошный букет алых роз дополнил образ исполнительницы

Ани Лорак выложила свежий кадр на своей странице в соцсети. Для новой фотосессии певица выбрала облегающее белое платье с рюшами. Наряд выгодно оттеняет красивый загар исполнительницы.

Девушка решила отказаться от украшений и дополнила образ только бежевыми босоножками. Яркости снимку добавил огромный букет алых роз.


Верные подписчики популярной певицы восхитились новым фотоснимком. Фанаты отметили, что знаменитость отлично выглядит и, конечно, обратили внимание на роскошный букет в руках любимицы.

"Шикарный букет и еще шикарнее сама Ани", "Взгляд хищницы",  "Наша любимая дива", "Вдохновляющая, очаровывающая, уничтожающая своей красотой Ани", "Такие ноги должны на бархатной подушке возвышаться", – пишут восторженные комментаторы.

Ранее "Утро.ру" показывало, как ненакрашенная Лорак зажгла на вечеринке с Лерой Кудрявцевой.

Ольга ФЕДОРОВА

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