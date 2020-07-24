Слова поэта вызвали смех у знаменитой актрисы

Почти 40 лет назад не стало великого актера Владимира Высоцкого. Вдова певца Марина Влади поделилась сокровенными воспоминаниями – оказалось, артист назвал ее своей будущей женой еще в день знакомства.

Знаменитости встретились в ресторане, где любили проводить время артисты. Марина Влади отправилась в заведение со своими приятелями после спектакля "Пугачев" в Театре на Таганке. Там же проводил время Владимир Высоцкий. Когда он увидел знаменитую актрису, то сразу направился к ней.

"Наконец-то я вас встретил. Вы будете моей женой!" – заявил поэт.

Актриса призналась, что слова Высоцкого вызвали у нее смех. Звезда получала такие признания тысячи раз и не воспринимала их всерьез.

Долгое время знаменитости просто дружили. Со временем они поняли, что любят друг друга, и стали жить вместе. Они оба обожали творчество и были выдающимися артистами – им было очень хорошо и интересно вдвоем. Кроме того, по характеру Владимир был похож на отца возлюбленной.

"Все это вместе превращало наше общение в нечто чудесное", – признается Влади в интервью "Известиям".

Марина Влади и Владимир Высоцкий зарегистрировали брак в 1970 г. Актеры сыграли вместе в фильме "Их двое" Марты Месарош. 25 июля 1980 г. поэта не стало.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что состояние памятника на могиле Высоцкого ужаснуло поклонников. По словам журналиста Виталия Рувинского памятнику "привинтили другую голову".