Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Светлана Бондарчук порадовала подписчиков свежими кадрами. Успешная предпринимательница и звезда "Инстаграм" находится на отдыхе в Крыму. Экс-супруга знаменитого режиссера решила показать, как проводит время на курорте и опубликовала новый снимок.
На фотографии Светлана не одна – ее сопровождает любимый пес по кличке Фанни. Бизнесвумен одета в футболку и короткие шорты, которые выгодно подчеркивают стройность ног 51-летней знаменитости. Бондарчук удобно расположилась на мягком диване под пальмой.
Верные фанаты поспешили выразить свое восхищение. Многие отметили, что Светлана отлично выглядит, и пожелали ей приятного отдыха.
"Потрясающие фото!", "Какое-то блаженство для просмотров!", "Вай, красиво-то как", "Это шедевры!", "Хороша", "Фото – вау!" – пишут восторженные фолловеры.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как экс-жена Бондарчука сфотографировалась без штанов и с новым возлюбленным. Для очередной фотосессии бизнесвумэн выбрала очень откровенный лук.
Рейсы запустят с 1 августа
Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей