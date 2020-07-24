"Хороша": Бондарчук надела смелые мини-шорты

"Хороша": Бондарчук надела смелые мини-шорты
Светлана Бондарчук. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бизнесвумен поделилась снимками с отпуска

Светлана Бондарчук порадовала подписчиков свежими кадрами. Успешная предпринимательница и звезда "Инстаграм" находится на отдыхе в Крыму. Экс-супруга знаменитого режиссера решила показать, как проводит время на курорте и опубликовала новый снимок.

На фотографии Светлана не одна – ее сопровождает любимый пес по кличке Фанни. Бизнесвумен одета в футболку и короткие шорты, которые выгодно подчеркивают стройность ног 51-летней знаменитости. Бондарчук удобно расположилась на мягком диване под пальмой.


Верные фанаты поспешили выразить свое восхищение. Многие отметили, что Светлана отлично выглядит, и пожелали ей приятного отдыха.

"Потрясающие фото!", "Какое-то блаженство для просмотров!", "Вай, красиво-то как", "Это шедевры!", "Хороша", "Фото – вау!" – пишут восторженные фолловеры.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как экс-жена Бондарчука сфотографировалась без штанов и с новым возлюбленным. Для очередной фотосессии бизнесвумэн выбрала очень откровенный лук.

Ольга ФЕДОРОВА

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