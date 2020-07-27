Певица пожелала своим подписчикам хорошего дня

Лето – это время, когда знаменитости радуют своих поклонников фотографиями чаще, чем обычно. Кто-то выкладывает снимки в купальниках, кто-то показывает фотографии с сада и огорода, а кто-то просто делится радостными моментами.

Сегодня София Ротару решила поделиться смелым кадром. На своей странице в "Инстаграм" известная певица выложила фото почти без макияжа. Знаменитость также выбрала необычный ракурс: телефон она поднесла близко к своему лицу.

Певица, которой скоро исполнится 73 года, выглядит свежо и стильно: она надела кепку, легкий шарфик молочного цвета и модные очки-авиаторы. На фото Ротару улыбается и желает своим подписчикам хорошего дня.

Вероятнее всего, фото было сделано в саду знаменитости: на переднем плане снимка видны плоды сливового дерева.

Напомним, что недавно стало известно, сколько зарабатывает певица. Промоутер назвал стоимость одного выступления Софии Ротару. Как оказалось, заработки "хуторянки" за последние годы увеличились в четыре раза.

