Киркоров устроил экстремальный отдых с детьми

Киркоров устроил экстремальный отдых с детьми
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследники поп-короля учились серфингу вместе с Тимати

Филипп Киркоров старается посвящать детям как можно больше свободного времени. Певец отправился на отдых и взял с собой Аллу-Викторию и Мартина. Теперь, помимо футбола и конного спорта, наследники стали заниматься серфингом. Видео поп-король опубликовал в соцсетях.

Судя по геолокации в "Инстаграм", народный артист путешествует по Греции. Вместе с ним оказался и его коллега Тимати, который сегодня сделал громкое заявление об уходе из Black Star. Рэпер стал тренером детей Киркорова по серфингу – учил их стоять на доске, преодолевая волны.

Певец заснял на видео тренировку. В конце ролика показал мастер-класс и сам Тимати, которого артист назвал лучшим тренером, способным научить быть на Олимпе. "Тим – истинный пример рисковать, не прогибаясь под стереотипы", – написал Киркоров в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).

"Обалдеть, что дети творят", "Какие умнички", "Алла бесстрашная", "Какие молодцы", – восхитились наследниками певца, которые также занимаются и конным спортом.

Ранее Филиппа Киркорова раскритиковали после его выступления на фестивале в Белоруссии.

Карина СИРАЗОВА

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