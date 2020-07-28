Еще одним героем проекта стал популярный московский блогер

Дочь российской певицы Славы снялась в откровенном клипе с участием Ромы Желудя. В Сети появились слухи о том, что пару связывают интимные отношения.

Стоит отметить, что 21-летняя Александра нередко публикует в "Инстаграме" откровенные фотографии, а ее звездная мама вполне спокойно на это реагирует. Как пишет StarHit.ru, в Сети появились кадры со съемок нового ролика, которые и произвели фурор среди подписчиков.

По информации издания, Слава сама занимается продюсированием проекта. Клип станет ее профессиональным дебютом в этой области. К слову, в "сториз" Ромы попал кадр, на котором Александру гримируют перед съемками откровенной постельной сцены.

Сейчас дочь звездной певицы работает над своим новым материалом в столице.В марте 2020 года она вернулась домой из Европы после введения ограничительных мер и приостановки международных полетов из-за коронавируса. Тогда девушка заявляла, что испытывает страх из-за боязни подхватить инфекцию, но жить в одиночестве во Франции она не захотела.

Ранее Слава обрушилась с гневом на своих поклонников, которые стали распространять слухи о том, что у нее есть любовник.