Пара пришла на свадьбу друзей в памятный для них ЗАГС

Скандальная телеведущая Ксения Собчак часто делится в соцсетях подробностями своей жизни. 29 июля она вместе с супругом Владимиром Богомоловым посетила церемонию регистрации брака журналиста Андрея Колесникова и Дарьи Донсковой.

Светская львица опубликовала видеозапись с признанием любви к своему супругу. Она призналась, что сама расписывалась с Богомоловым в этом же ЗАГСе.

"Я помню все", – ответила Ксения на вопрос мужа о том, помнит ли она сама их свадьбу.

Бракосочетание Богомолова и Собчак состоялась 13 сентября 2019 года. Грандиозное событие стало объектом внимания многочисленных медиа благодаря нестандартному формату его проведения и масштаба празднования. Молодожены приехали во дворец бракосочетания на украшенной цветами катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас", а после отправились в храм, где и обвенчались.

Не так давно Собчак заподозрили в беременности. Поклонники журналистки смогли разглядеть на новой фотографии округлившийся живот ведущей и принялись поздравлять пару с первенцем. Сам Владимир не стал это комментировать, ограничившись лаконичным ответом "Просто москвичка".