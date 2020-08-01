Ведущая "Дома-2" взбесилась из-за критики в адрес своего мужчины

Ведущая "Дома-2" взбесилась из-за критики в адрес своего мужчины
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистку осудили за разницу в возрасте с возлюбленным

Несколько дней назад стало известно, с кем же все-таки встречается Ольга Орлова. Избранника ведущей "Дома-2" на видео засветил Джиган – влюбленные танцевали под песню Басты на мероприятии. Мужчину тут же стали бурно обсуждать в Сети, что сильно разозлило звезду. О своей личной жизни она написала в "Инстаграм".

Артистка много лет держит все самое "сокровенное" в секрете. При этом она добавила, что ее отношения вовсе не являются тайной – Орлова лишь хотела оградить себя от слухов и выдумок прессы.

"Я люблю и любима!"

написала Ольга Орлова в Инстаграм-историях, отметив, что на разговоры о ее избраннике ей плевать. Ведущая телестройки заключила, что недовольные будут всегда. Так, например, сейчас ее мужчину критикуют из-за возраста: возлюбленный старше Орловой.

Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Как пишет Телеграм-канал "Только никому", избранник Орловой – бизнесмен по имени Валерий. Сама телеведущая личность своего мужчины пока не раскрывала и лишь ответила на несколько вопросов подписчиков после того, как его случайно показал Джиган.

В декабре прошлого года Ольгу и Валерия уже видели вместе в одном из московских ресторанов. Тогда, по словам Орловой, мужчина еще только ухаживал на ней.

Карина СИРАЗОВА

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