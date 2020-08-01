Артистку осудили за разницу в возрасте с возлюбленным

Несколько дней назад стало известно, с кем же все-таки встречается Ольга Орлова. Избранника ведущей "Дома-2" на видео засветил Джиган – влюбленные танцевали под песню Басты на мероприятии. Мужчину тут же стали бурно обсуждать в Сети, что сильно разозлило звезду. О своей личной жизни она написала в "Инстаграм".

Артистка много лет держит все самое "сокровенное" в секрете. При этом она добавила, что ее отношения вовсе не являются тайной – Орлова лишь хотела оградить себя от слухов и выдумок прессы.

"Я люблю и любима!"

– написала Ольга Орлова в Инстаграм-историях, отметив, что на разговоры о ее избраннике ей плевать. Ведущая телестройки заключила, что недовольные будут всегда. Так, например, сейчас ее мужчину критикуют из-за возраста: возлюбленный старше Орловой.

Как пишет Телеграм-канал "Только никому", избранник Орловой – бизнесмен по имени Валерий. Сама телеведущая личность своего мужчины пока не раскрывала и лишь ответила на несколько вопросов подписчиков после того, как его случайно показал Джиган.

В декабре прошлого года Ольгу и Валерия уже видели вместе в одном из московских ресторанов. Тогда, по словам Орловой, мужчина еще только ухаживал на ней.