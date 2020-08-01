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Несмотря на то, что в кадре Роза Сябитова, Лариса Гузеева и Василиса Володина ведут себя, как подруги, в жизни они не общаются. В этом призналась главная телесваха страны.
По словам Сябитовой, Гузеева сразу предложила свести контакты в жизни к минимум, и та ее идею поддержала, ведь последней хорошо известна кухня шоу-бизнеса.
"Нам это совершенно не нужно",
– заявила Сябитова изданию "Собеседник", добавив, что именно поэтому они так долго вместе ведут программу. Во время съемок ведущие успевают выплеснуть все эмоции – и поругаться, и помириться.
Сейчас ведущие шоу "Давай поженимся" находятся в заслуженном отпуске. В конце августа должны начаться съемки новых серий, в которых будет присутствовать и Володина, отказавшаяся сниматься из-за эпидемии коронавируса. К слову, к решению Василисы Роза подошла уважительно.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что одна из участниц шоу обвинила ведущих в обмане.
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