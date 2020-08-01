Гузеева отказалась дружить с ведущими "Давай поженимся!"

Гузеева отказалась дружить с ведущими "Давай поженимся!"
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка предложила коллегам не общаться вне съемок

Несмотря на то, что в кадре Роза Сябитова, Лариса Гузеева и Василиса Володина ведут себя, как подруги, в жизни они не общаются. В этом призналась главная телесваха страны.

По словам Сябитовой, Гузеева сразу предложила свести контакты в жизни к минимум, и та ее идею поддержала, ведь последней хорошо известна кухня шоу-бизнеса.

"Нам это совершенно не нужно",

заявила Сябитова изданию "Собеседник", добавив, что именно поэтому они так долго вместе ведут программу. Во время съемок ведущие успевают выплеснуть все эмоции – и поругаться, и помириться. 

Сейчас ведущие шоу "Давай поженимся" находятся в заслуженном отпуске. В конце августа должны начаться съемки новых серий, в которых будет присутствовать и Володина, отказавшаяся сниматься из-за эпидемии коронавируса. К слову, к решению Василисы Роза подошла уважительно. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что одна из участниц шоу обвинила ведущих в обмане. 

Полина ИВАНОВА

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