Ведущий предпочитает не раскрывать подробности о своей семье

Сейчас Иван Ургант состоит в браке с Натальей Кикнадзе. Они знакомы еще со школьной статьи, поскольку учились в одном классе. Этот брак стал для него вторым, отношения с первой женой сложились неудачно.

Первый брак случился у Урганта в 18 лет – тогда он женился на Карине Адвеевой, которая была старше его на 4 годы. Они познакомились в лагере. Родители Ивана были против этих отношений, из-за чего ведущий поссорился с ними. Сперва он не мог понять позиции его семьи, которая настаивала, что бракосочетание в таком возрасте – слишком рано. Однако спустя полтора года супруги разошлись, а родители оказались правы. Позже Адвеева снова вышла замуж и уехала с супругом жить за границу, пишет New Magazine.

Другой возлюбленной Урганта была коллега Татьяна Геворкян. Долгое время они жили вместе. Иван хотел жениться и детей, но девушка была к такому не готова, из-за чего их отношения зашли в тупик. Вскоре Геворкян вышла замуж за бизнесмена.

Со своей нынешней супругой ведущий случайно встретился в Санкт-Петербурге. После свадьбы у них родились двое дочерей. Также Иван воспитывает дочь супруги от первого брака.

Сейчас старшая дочь Урганта живет в Америке. Ее избранникам стал чернокожий парень. Поклонники переживали, как Иван относится к их союзу, однако он решил сам дать комментарий по этому поводу.