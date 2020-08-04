Актриса рассказала, с какими сообщениям к ней пристают в Сети

Кристина Асмус разозлилась из-за критики. На своей странице в "Инстаграм" актриса разместила пост, где перечислила вопросы, которыми ее донимают подписчики, а также заявления злопыхателей о ее внешности.

"Слишком худая. Одинаковое выражение лица. Красная помада не идет. Так вы разводитесь или пиар? Зачем голову наклонять все время? Почему в черном?", - делится популярными сообщениями от пользователей Сети Асмус.

Кроме этих вопросов, подписчиков интересует, когда звезда снимется в новом откровенном фильме, в каких отношениях она состоит с Алексеем Чадовым, пользуется ли она ботоксом и многое другое.

Преданные фанаты решили поддержать уставшую от навязчивого внимания и критики актрису.

"Вы очень классная! Остальные пусть молча завидуют", "Кристина, ты классная! Не слушай никого! Экспериментируй с образом, если хочешь!", "Кристиночка, все отлично. А критики будут всегда", – пишут комментаторы под свежим постом.

Ранее Кристина Асмус показывала результат "раздела имущества" с Гариком Харламовым. Актриса снялась за рулем небольшого мопеда, багажник которого заполнен непонятными вещами.

