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Кристина Асмус разозлилась из-за критики. На своей странице в "Инстаграм" актриса разместила пост, где перечислила вопросы, которыми ее донимают подписчики, а также заявления злопыхателей о ее внешности.
"Слишком худая. Одинаковое выражение лица. Красная помада не идет. Так вы разводитесь или пиар? Зачем голову наклонять все время? Почему в черном?", - делится популярными сообщениями от пользователей Сети Асмус.
Кроме этих вопросов, подписчиков интересует, когда звезда снимется в новом откровенном фильме, в каких отношениях она состоит с Алексеем Чадовым, пользуется ли она ботоксом и многое другое.
Преданные фанаты решили поддержать уставшую от навязчивого внимания и критики актрису.
"Вы очень классная! Остальные пусть молча завидуют", "Кристина, ты классная! Не слушай никого! Экспериментируй с образом, если хочешь!", "Кристиночка, все отлично. А критики будут всегда", – пишут комментаторы под свежим постом.
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