Джиган истратил в Турции целое состояние

Джиган истратил в Турции целое состояние
Джиган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По некоторым данным, семья артиста ежедневно тратит по полмиллиона рублей

Как только открылись границы Джиган вместе с женой и детьми отправился на отдых в Турцию. Они выбрали один из самых элитных курортов страны и спускают там большие деньги. 

Для супругов этот год оказался скупым на развлечения. Они привыкли баловать себя заграничными поездками по пять-шесть раз за год, но из-за пандемии коронавируса границы были закрыты, и те провели долгое время в столице. 

Сейчас они уехали в Турцию, прихватив с собой все семейство: детей, племянников, бабушек и дедушек. Для их долгожданного сына Давида поездка подобная поездка станет первым опытом. 

Как сообщает "СтарХит", супруги разместились в роскошной вилле, цена за аренду которой составляет 450 тысяч рублей в сутки. В доме есть пять спален, бассейн, сауна и терраса с видом на море. 

В этом году в паре Джигана и Оксаны Самойловой были серьезные проблемы. Артист столкнулся с наркозависимостью, из-за которой чуть не разрушился брак. Однако им удалось все преодолеть и сохранить отношения. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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