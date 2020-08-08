Практически обнаженная актриса из "Однажды в России" позировала напротив окна

Яна Кошкина поразила подписчиков новым откровенным снимком. Звезда, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, сфотографировалась практически без одежды – на ней были лишь черные трусы. Кадр оценили поклонники артистки.

Актриса из шоу "Однажды в России" позировала, лежа на кровати напротив окна. Кинозвезда сфотографировала себя в зеркало после водных процедур. Кошкина ходит на массаж и сидит на диете, чтобы держать свое тело в тонусе. Похоже, актриса довольна результатами. В "Инстаграм" она написала:

"Вышла из ванной и засмотрелась".

Подписчики Кошкиной восхитились смелым снимкой и сделали массу комплиментов ее фигуре: "Вышел из ванны, тоже засмотрелся", "Теперь хотим каждый день такие фотки!", "Классная! Молодец!", "Очень красивая", "Огонь".

А вот некоторых больше интересовала личная жизнь телезвезды. В комментариях спросили о Харламове – по слухам, артисты встречаются: "А где Гарик?"

Впрочем, ни резидент Comedy Club, ни сама Кошкина о своих отношениях не высказываются. Харламов лишь отшутился в соцсетях после слухов о его новом романе после расставания с Кристиной Асмус.

Ранее Яна Кошкина заговорила о материнстве.