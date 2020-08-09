Девушка блеснула точенной фигурой в соцсетях

Яна Кошкина, которой журналисты приписывают роман с Гариком Харламовым, опубликовала снимок, на котором предстала в откровенном платье, очень напоминающем свадебное. Девушка подчеркнула глубоким декольте роскошные формы – чем вызвала фурор поклонников.

На фотографиях Яна решила показать себя в белом платье спереди и сзади. При этом она отметила, что в данный момент находится на гастролях в Уфе и поблагодарила публику за гостеприимство.

"А мы полетели работать дальше. В каких городах меня ждут?", – подписала она.

Однако поклонников больше интересовали подробности личной жизни звезды, чем ее дальнейший гастрольный маршрут.

"Ну че там, с Харламовым то?", "Замуж собралась?", "Платье свадебное?", – одолели ее вопросами (орфография и пунктуация сохранены). Кошкина решила оставить это без ответа.

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили, что намерены развестись. Они утверждают, что третьи лица не являются причиной расторжения брака, но, по слухам, юморист закрутил роман со своей коллегой Яной Кошкиной. Подтверждений этому не было ни с одной стороны. Ранее Харламова застукали с другой эффектной спутницей.