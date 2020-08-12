Звезда "Кадетов" назвал размер своей пенсии

Звезда "Кадетов" назвал размер своей пенсии
Вадим Андреев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист заявил, что "ни на что не жалуется"

Актер Вадим Андреев, известный по ролям в сериалах "Кадетство", "Мосгаз" и "Палач", рассказал, что живет в подмосковных Рудинах. Там он и проводит круглый год вместе с супругой. Вокруг него живут небогатые люди, а сам артист ходит в храм, тесно общается со своим духовником. Вопреки распространенному мнению о космических заработках священников, многие сельские приходы нищенствуют, рассказал Андреев.

Актер заявил, что лично знает одного батюшку, который отмолил одного из прихожан от раковой опухоли, а тот подарил в благодарность ему машину. Однако священнику нечем ее заправить – денег нет. У самого Андреева заработок тоже не слишком большой: он "не Хабенский".

"Пенсия чуть больше 16 тысяч. Но ни на что не жалуюсь", – добавил Андреев в беседе с "Экспресс газетой".

Артист также добавил, что к своим 62 годам свободен от кредитов и ипотек. А у сына есть своя квартира.

Ранее песенник Илья Резник выразил крайнее возмущение тем, что представители отечественного шоу-бизнеса просят помощи у властей. Такое поведение "голых королей" он назвал "цинизмом в высшей степени".

Егор МАЛКОВ

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