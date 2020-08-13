Экс-участница группы "Ассорти" раскрыла детали расставания с Евгением Фридляндом

До того, как певица Мария Зайцева попала в дуэт "#2Маши", она попробовала себя в разных проектах. Среди них – реалити-шоу "Народный артист", "Голос", а также группы "Ассорти" и "Наоми". Девушка даже открыла собственную кондитерскую.

Самым продолжительным для Марии проектом стала группа "Ассорти". Ей певица посветила 8 лет.

Недавно Зайцева стала героиней шоу "Алена, блин!". Там она откровенно рассказала о своем прошлом в группе "Ассорти".

По словам девушки, в то время все участницы коллектива были предоставлены сами себе. После выпуска песни "Красивая любовь" наступило некое музыкальное затишье. Певицы были востребованы только благодаря этому хиту.

Продюсером группы был Евгений Фридлянд. По рассказу Зайцевой, девушки обратились к нему за полгода до истечения контракта. Они захотели изменить некоторые условия сотрудничества. Например, просили увеличения процентной ставки и разрешения планировать беременность.

Однако Фридлянд не счел нужным прислушиваться к своим подопечным. Новый контракт абсолютно не удовлетворял их просьбы.

"Последующие шесть месяцев мы просто бодались на мостике" – рассказала певица.

Она добавила, что Евгений Фридлянд забрал у них все сценические костюмы.

Недавно стало известно о том, что экс-участница группы "Серебро" Полина Фаворская рассказала о сложностях в коллективе.