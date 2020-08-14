Ведущих "Дома-2" застукали в гримерке в халате и трусах

Ведущих "Дома-2" застукали в гримерке в халате и трусах
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Орлова заявила, что они с Владом Кадони были совсем не готовы к фотосессии

Телеведущая Ольга Орлова опубликовала необычную фотографию: на снимке она пытается скрыть за собой коллегу по передаче "Дом-2" Влада Кадони, который стоит за ней в нижнем белье. Впрочем, Ольга одета не менее вызывающе.

На снимке Орлова стоит в халате и размахивает руками, будто бы пытаясь отогнать назойливого фотографа. Кадони включил виноватую мину, не оставшись в стороне. Под фотографией Ольга написала, что дружба для нее – "не пустые слова", и она обязана "закрыть собой" товарища, ведь этого требует ее моральный долг.

"Мы были не совсем готовы к фотосессии, а Влад совсем не готов", – написала Орлова.

Кажется, поклонники настроены позитивно – многие из них оценили юмор Ольги и Влада. Есть и те, кто искренне радуется дружбе коллег.

"Ну все берегитесь желтой прессы", "А вот неожиданные фотографии всегда удачнее ожидаемых!", "Молодцы ,у вас хорошая теплая дружба", "Эмоции на фото настоящие!!!", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

Не так давно стало известно, с кем же все-таки встречается Ольга Орлова. Избранника ведущей "Дома-2" на видео засветил Джиган – влюбленные танцевали под песню Басты на одном из мероприятий. Мужчину тут же стали бурно обсуждать в Сети, что сильно разозлило звезду.

Егор МАЛКОВ

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