"Как всегда в купальнике": поклонники раскритиковали смелый образ Бузовой

"Как всегда в купальнике": поклонники раскритиковали смелый образ Бузовой
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внешний вид ведущей вызвал бурю обсуждений

Ольга Бузова всегда выбирает откровенные наряды для своих выступлений. Вот и в этот раз светская львица решила порадовать своих фанатов и выбрала очень смелый образ для своего первого после карантина концерта. 

Девушка надела обтягивающее боди, усыпанное камнями, колготки в крупную сетку и  серебристую юбку, которую вскоре после начала выступления сняла. Темный макияж с накладными ресницами и длинный густой хвост дополнили образ. 

"Выхожу к Вам, мои люди. Даже не верится, что наша встреча сейчас произойдёт. Очень нервничаю... каждый раз, как в первый... будьте со мной каждую секунду", – обратилась знаменитость к поклонникам на своей странице в "Инстаграм" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

Поклонники певицы оценили выбор Бузовой. "Хорошего выступления, красотка!", "Какое боди!", "Образ бомба, ракета", "Слава Богу Оля опять на сцене! Мне нравится смотреть ее зажигающие шоу", – написали в комментариях. 

Однако не всем понравился внешний вид артистки. Кто-то раскритиковал Ольгу за слишком откровенный наряд: "Оля, ты опять юбку забыла",  "Как всегда в трусах!", "И как всегда в каком-то купальнике".

Сама звезда не реагирует на негатив комментаторов и получает удовольствие от нахождения на сцене. 

Напомним, что ранее с Бузовой случился конфуз на публике из-за Киркорова. Певец стянул с нее платье и оголил грудь ведущей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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