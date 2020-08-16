42-летняя звезда нахваталась комплиментов от молодых людей

Актриса Ирина Пегова решила попозировать перед поклонниками в довольно ярком купальнике: звезда выложила в свой "Инстаграм" летний снимок, на котором безо всякого стеснения демонстрирует свою пышную фигуру и природную красоту.

Ирина нередко делится хрониками из личной жизни: на протяжении целого летнего сезона она регулярно выкладывала фото и кадры со съемок новых картин, публиковала снимки со своих поездок в деревню. Теперь она выложила фотографию, для которой решила разлечься на шезлонге в не менее ярком купальнике в один цвет с головным платком. В руках Ирина держит коктейль.

"Спокойно, спокойно ... Можно хоть помечтать об этом ! Мне это не светит до зимы.....это точно...", – размышляет Ирина.

42-летняя актриса может дать фору конкуренткам помоложе, что заметили преданные поклонники.

"А какой роскошный розовый купальник... Просто роскошная женщина на пляже", "Позвольте приземлиться метрах в двух от вас", "Это что за красота неописуемая", - восхитились подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

Недавно Пегова призналась, что нередко чувствует сильные боли. Это происходит после ее выступлений на сцене или во время тренировок. Причина, считает артистка, банальна: возраст.