Лолита стала актрисой

Лолита стала актрисой
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ей досталась главная роль в гоголевском спектакле

Лолита Милявская собирается предстать перед поклонниками в неожиданном амплуа – артистка собирается дебютировать на сцене театра. 

Певице досталась главная роль в гоголевской постановке "Женитьбы" от театра "Модерн". Звезда сыграет роль Агафьи Тихоновны. Режиссер счел ее самой подходящей кандидатурой на эту роль. 

Он объяснил изданию "7 дней", что Лолита прекрасно знает, что такое свадьбы и сватовство. Кроме того, у нее есть актерское образование и весомый опыт работы на сцене. По его мнению, певица уже достаточно созрела, чтобы исполнить главную роль в подобном спектакле. 

Ранее Лолита показала своим поклонникам шутливое видео, где она танцует в одном купальнике с карнизом в руках. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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